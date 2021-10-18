Исторический Худаферинский мост

Дата 18 октября 2020 года вошла в нашу историю как очередной славный день. Худаферинский мост в Джебраильском районе освободили от армянских оккупантов и трехцветный флаг Азербайджана был поднят там спустя 27 лет.

Худаферинский мост - уникальный исторический памятник XII века. Мост через реку Араз был построен в 1027 году по приказу Фазл Бин Мухаммеда - правителя Государства Шеддадидов, существовавшего на территории Азербайджана, в целях соединения Северного и Южного Азербайджана.

Хотя через реку было построено много мостов, самым известным является именно Худаферинский. Этот мост исторически имел символическое значение.

Day.Az представляет вашему вниманию фоторепортаж, подготовленный фотографом Trend Зауром Мустафаевым с Худаферинского моста и самого села Худаферин: