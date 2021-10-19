Разрушенный край – кадры из села Папы Джебраильского района

Село Папы Джебраильского района - одно из наших населенных пунктов, стертых с лица земли армянами во время оккупации азербайджанских территорий.

Региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал в селе Папы и заснял на ленту факты армянского вандализма, передает Day.Az.

Как и в других наших городах и селах, освобожденных от оккупации, в селе Папы можно стать свидетелем только одной сцены - армянского зверства. Разграбленные, разрушенные, сожженные здания - показатель зверства, невиданного нигде в мире, ни на одной войне.

Село Папы находится в 3 километрах от города Джебраил. До оккупации в селе были развиты виноградарство, животноводство, коконоводство. В селе была средняя школа, библиотека, мечеть XIX века. От жилых домов и социальных зданий, которые когда-то были в селе, сейчас не осталось ни следа. Армянские оккупанты, которые все разрушили, и здесь устроили экологический террор. Все зеленые массивы, в том числе древние платаны, кехризы и родники уничтожены.

Отметим, что оккупированный 23 августа 1993 года город Джебраил был освобожден 4 октября 2020 года отважной Азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Представляем кадры села Папы.