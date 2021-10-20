https://news.day.az/society/1393910.html В Баку открылась ярмарка меда - ФОТО
В Баку открылась ярмарка меда - ФОТО
В Баку открылась ярмарка меда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ярмарка действует на территории около станции метро "Гянджлик", где обычно проводятся сельскохозяйственные ярмарки "Из города в село".
На 26-й выставке-продаже пчеловодческой продукции реализуется продукция, поставленная из различных регионов Азербайджана.
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