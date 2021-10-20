В Баку открылась ярмарка меда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ярмарка действует на территории около станции метро "Гянджлик", где обычно проводятся сельскохозяйственные ярмарки "Из города в село".

На 26-й выставке-продаже пчеловодческой продукции реализуется продукция, поставленная из различных регионов Азербайджана.