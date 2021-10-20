64 образца меда на ярмарке не соответствовали показателям качества

В рамках мероприятий по контролю качества продуктов пчеловодства, заявленных для продажи на 21-й Республиканской выставке-ярмарке меда, были проведены лабораторные исследования.

Об этом в среду сказали Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно информации, с продукции взяты образцы, которые были исследованы. 64 из 1 093 образцов, то есть около 6% не соответствовали показателям качества и безопасности пищевых продуктов.

В Агентстве заявили, что продукция, не отвечающая требованиям безопасности, не будет допущена к продаже.

Напомним, что в Баку на территории около станции метро "Гянджлик" (Наримановский р-н, ул. Фатали хана Хойского, 5), где обычно проводятся сельскохозяйственные ярмарки "Из города в село", открылась 21-я Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции, в которой принимают участие 250 пчеловодов из всех экономических районов Азербайджана.

В выставке-ярмарке предлагается 120 тонн пчеловодческой продукции. В ярмарке участвуют только пчеловоды, имеющие COVID-паспорт или сертификат иммунитета.

Отметим, что каждый пчеловод сможет выставить на продажу максимум 400 кг меда и 30 пчелиных сот. Ежедневно с 20 октября по 7 ноября (с 09:00 до 19:00) граждане смогут посетить ярмарку и приобрести мед и другую пчеловодческую продукцию.