В Азербайджане глава информационного портала вымогал деньги у должностных лиц

Органы прокуратуры Азербайджана продолжают мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, получающих незаконный доход, используя информационные ресурсы, находящиеся в их распоряжении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках этих мер на основании полученной информации о том, что глава информационного портала cia.az путем угроз вымогал деньги у отдельных должностных лиц, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что руководитель информационного портала cia.az Новрузов Асеф Бахшали оглу, войдя в сговор с сотрудником того же сайта Сафаровым Масудом Сафар оглу, угрожая опубликовать недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство, а также деловую репутацию, о руководящих должностных лицах различных государственных органов, предприятий и организаций, путем шантажа получили значительные суммы денежных средств.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, решением суда Новрузов и Сафаров были арестованы.

Во время обыска и личном досмотре были обнаружены и изъяты записные книжки с пометками о различных денежных суммах и другие документы.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Генеральная прокуратура Азербайджана рекомендует лицам, столкнувшимся с такого рода противозаконными действиями, обратиться в Сall-центр по номеру 961, а также на "горячую линию" по номеру 161.