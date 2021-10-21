В Азербайджане за незаконную охоту задержали арабов

В ходе очередных контрольных мероприятий, проводимых Государственной службой экологической безопасности, было задержано трое граждан ОАЭ за незаконную охоту на территории Билясуварского района.

Как сообщил Day.Az представитель Госслужбы Бахруз Магомедов, при осмотре принадлежащего нарушителям автомобиля марки Toyota с регистрационным номером 99-UL-996 были обнаружены выловленные этими лицами 4 козодоя.

Каждый из задержанных был оштрафован на сумму в 2 000 манатов.

Представитель государственной службы заявил, что для принятия предусмотренных законодательством мер в отношении иностранцев подготовлено письмо в Государственную миграционную службу Азербайджана.