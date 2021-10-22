В Азербайджане ухудшится погода

С вечера 25 октября и до полудня 27-го в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, в ночь с 26 на 27 октября - ливни.

Как сообщили в пятницу Day.Az в минэкологии и природных ресурсов, скорость северо-западного ветра составит 15-20, в порывах - 23-28, местами - 30-32 метра в секунду.

Температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями на четыре - шесть градусов.

В регионах Азербайджана ожидается нестабильная погода, местами грозовые дожди, ливни, град, в горных и предгорных районах - снег.

Скорость западного ветра составит 15-20, местами - 25-30 метров в секунду.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках.

Температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями на четыре - семь градусов.