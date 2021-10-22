В Сумгайыте закрыли хлебопекарню - из-за нарушений санитарных правил - ФОТО - ВИДЕО
В принадлежащей Руслану Намазову хлебопекарне, расположенной по адресу: город Сумгайыт, поселок Энергетиков, 9, была проведена проверка, передает Day.Az.
Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в ходе мониторинга установлено, что предприятие функционировало без регистрации в АПБА, выявлены грубые нарушения нормативных правовых актов, а также требований санитарии и гигиены.
На данном объекте сырье и готовая продукция содержались без соблюдения условий хранения и температурных режимов, а персонал не проходил периодические медосмотры.
В связи с выявленными нарушениями руководство хлебопекарни привлечено к административной ответственности, а ее работа приостановлена.
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