В Сумгайыте закрыли хлебопекарню

В принадлежащей Руслану Намазову хлебопекарне, расположенной по адресу: город Сумгайыт, поселок Энергетиков, 9, была проведена проверка, передает Day.Az.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в ходе мониторинга установлено, что предприятие функционировало без регистрации в АПБА, выявлены грубые нарушения нормативных правовых актов, а также требований санитарии и гигиены.

На данном объекте сырье и готовая продукция содержались без соблюдения условий хранения и температурных режимов, а персонал не проходил периодические медосмотры.

В связи с выявленными нарушениями руководство хлебопекарни привлечено к административной ответственности, а ее работа приостановлена.