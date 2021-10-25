В Азербайджане выявлено еще 1477 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 628 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

21 пациент с коронавирусом скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлено 517 802 случая заражения коронавирусной инфекцией, 485 232 человека вылечились, 6 915 - скончались, число активных больных составляет 25 655.

За последние сутки в стране проведено 9 183 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 117 481.