https://news.day.az/society/1395705.html В Азербайджане выявлено еще 1477 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1477 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1477 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 628 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
21 пациент с коронавирусом скончался.
На сегодня в Азербайджане выявлено 517 802 случая заражения коронавирусной инфекцией, 485 232 человека вылечились, 6 915 - скончались, число активных больных составляет 25 655.
За последние сутки в стране проведено 9 183 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 117 481.
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