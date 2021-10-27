Арестован водитель свадебного кортежа, устроивший беспредел на дороге

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции Государственной дорожной полиции, был задержан водитель свадебного кортежа, грубо нарушивший правила дорожного движения и создавший серьезную угрозу другим участникам.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в отношении него были приняты меры в соответствии с законодательством.

Так, после задержания сотрудниками полиции была установлена личность водителя - им оказался житель города Масаллы Дж.Велиев. Управляя автомобилем марки "ВАЗ 2107", он совершил хулиганские действия и опасные маневры, грубо нарушив правила дорожного движения. Позже видео с его автохулиганством было распространено в социальных сетях.

В отношении данного лица составлен протокол в административном порядке и направлен в Масаллинский районный суд для рассмотрения. Дж.Велиев арестован в административном порядке на 15 дней с ограничением в правах сроком на 1 год.