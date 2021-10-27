Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 44716 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 32320, вторую дозу получили 12396 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9469618, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5119077, вторую дозу получили 4350541 человек.