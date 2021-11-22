В ИВ Шамахы поступило 15 обращений

В связи с последствиями сильного землетрясения, произошедшего 20 ноября в Шамахы, в Исполнительную власть (ИВ) района поступило 15 обращений, сообщили в понедельник Trend в ИВ, передает Day.Az.

"Обращения поступили как из города Шамахы, так и из сел района. Размер нанесенного землетрясением ущерба пока не установлен. Большая часть обращений связана со строениями, которые получили повреждения во время сильного землетрясения 2019 года. Землетрясение 20 ноября 2021 года также нанесло им ущерб", - сказали в ИВ.

При этом в Исполнительной власти Агсуинского района сообщили, что обращений в связи с ущербом от последнего землетрясения не поступало.

"После землетрясения, произошедшего два года назад, был проведен осмотр почти 3 500 домов. В результате землетрясения 20 ноября 2021 года эти строения не пострадали", - сказали в ИВ.

Отметим, что два дня назад на территории Шамахы произошло землетрясение магнитудой 5,1. После него было зарегистрировано до 15 афтершоков.