Состояние подорвавшегося на мине в Лачине сотрудника “Азеришыг” стабильное

Состояние сотрудника ОАО "Азеришыг" Абилова Махира Рамиз оглу, подорвавшегося 21 ноября на мине в селе Гюлябирд Лачинского района, стабильное, сообщили во вторник Trend в ОАО, передает Day.Az.

Согласно информации, сразу после произошедшего Махира Абилова доставили в одну из частных клиник Баку, где он был прооперирован.

"К сожалению, пришлось ампутировать стопу", - сказали в АО.

Напомним, что 21 ноября в Лачинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что сотрудник ОАО "Азеришыг" Абилов Махир Рамиз оглу, 1988 года рождения, при исполнении служебных обязанностей на территории Гюлябирд Лачинского района подорвался на мине и получил ранения. Он был командирован от "Билясуварской электрической сети" для осуществления работ по проведению линий высокого напряжения.

Сотрудниками Лачинской районной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По данному факту в Лачинской районной прокуратуре проводится расследование.