https://news.day.az/society/1407256.html В Шеки перевернулся автомобиль - есть пострадавшие
В Шеки перевернулся автомобиль - есть пострадавшие
В Шекинском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автодороге Огуз-Шеки на территории села Орабан Шекинского района легковой автомобиль марки "Mercedes" потерял управление и перевернулся на обочине дороги. В результате аварии пострадали водитель машины и пассажир. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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