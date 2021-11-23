В Шеки перевернулся автомобиль

В Шекинском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автодороге Огуз-Шеки на территории села Орабан Шекинского района легковой автомобиль марки "Mercedes" потерял управление и перевернулся на обочине дороги. В результате аварии пострадали водитель машины и пассажир. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.