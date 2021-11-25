https://news.day.az/society/1407831.html В Баку столкнулись грузовики, образовалась пробка - ФОТО
В Баку столкнулись грузовики, образовалась пробка - ФОТО
На проспекте Зии Буньядова, начиная с узла Беюк Шор в направлении круга 20 января, наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, высокая плотность на проспекте Буньядова вызвана дорожно-транспортным происшествием с участием грузовых автомобилей.
Плотность привела к задержкам в интервале движения автобусов по регулярным маршрутным линиям в указанном направлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре