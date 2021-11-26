Почему заочникам не выдаются студенческие кредиты?

Студенты, которые учатся заочно, имеют выход на рынок труда, поэтому им не предоставляются образовательные кредиты.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев в передаче Təməl на канале Təhsil TV, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что студенты - заочники имеют возможность работать и оплачивать свою учебу. Однако у студентов, которые учатся на очных отделениях, такой возможности нет, сказал Исаев.

"Кроме того, заочников не так много. На сегодня из 266 тысяч студентов 13-15 тысяч учатся заочно", - сказал замминистра.