Внесена ясность в вопрос обновления школьных учебников по информатике в Азербайджане

В министерстве образования Азербайджана уточнили вопрос о сроках обновления учебников по информатике для общеобразовательных школ в связи с включением этого предмета в программу вступительных экзаменов в вузы по I группе специальностей в 2023 году. Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобразования, передает Day.Az.

По данным ведомства, вопросы по информатике в программе вступительных экзаменов будут составляться на основе учебников, используемых в государственных общеобразовательных заведениях.

"К концу 2022/2023 учебного года планируется обновить учебники для III, VII и X классов школ. В их число входят и учебные пособия по информатике", - говорится в сообщении.