https://news.day.az/society/1409359.html Выявлен ли в Азербайджане новый штамм коронавируса "омикрон"? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Выявлен ли в Азербайджане новый штамм коронавируса "омикрон"? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".
Об этом сказал специалист по генетике Национального центра гематологии и трансфузиологии Ага Рза Агаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на центр, передает Day.Az.
По его словам, проводятся исследования по всем мутациям коронавируса и связанным с ними штаммам.
"Все образцы, поступающие в Азербайджан из-за рубежа, подозрительные образцы и те, по которым осуществляется проверка на наличие кластерной вспышки коронавируса, собираются и анализируются. В ходе анализов новый штамм коронавируса "омикрон" пока не выявлен", - отметил Агаев.
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