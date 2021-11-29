Выявлен ли в Азербайджане новый штамм коронавируса "омикрон"?

В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".

Об этом сказал специалист по генетике Национального центра гематологии и трансфузиологии Ага Рза Агаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на центр, передает Day.Az.

По его словам, проводятся исследования по всем мутациям коронавируса и связанным с ними штаммам.

"Все образцы, поступающие в Азербайджан из-за рубежа, подозрительные образцы и те, по которым осуществляется проверка на наличие кластерной вспышки коронавируса, собираются и анализируются. В ходе анализов новый штамм коронавируса "омикрон" пока не выявлен", - отметил Агаев.