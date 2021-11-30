https://news.day.az/society/1410072.html За 13 минут до крушения вертолета один из погибших поделился этим снимком - ФОТО
За 13 минут до крушения вертолета один из погибших поделился этим снимком - ФОТО
30 ноября на авиационном полигоне Гарагейбат, расположенном на территории Хызинского района, произошло крушение выполнявшего учебный полет военного вертолета.
В результате крушения погибли 14, ранены два человека.
В числе погибших значится капитан медицинской службы Джейхун Ахмедханов - за 13 минут до крушения капитан обновил свой статус в WhatsApp, где разместил нижеприведённую фотографию.
Отметим, что кадр представлен на официальной странице канала AZTV в социальной сети Facebook.
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