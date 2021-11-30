Эльчин Гулиев рассказал о состоянии пострадавших при крушении вертолета

Оба раненых при крушении вертолета находятся в военном госпитале Государственной пограничной службы (ГПС).

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в связи с произошедшим сегодня крушением вертолета начальник ГПС, Эльчин Гулиев.

Он отметил, что самочувствие пострадавших нормальное: "Наши врачи делают всё необходимое для их исцеления".