Медработников бакинских клиник командируют в региональные больницы
Медработников бакинских клиник, в которых есть большой врачебный потенциал, планируется командировать в региональные больницы, где не хватает врачей.
Об этом сказал глава Департамента стратегического анализа Госагентства по обязательному медстрахованию (ОМС) Араз Насиров, отвечая в передаче "Час медицинского страхования" на вопросы на тему "Сотрудничество государственного и частного секторов в здравоохранении", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что расходы на проживание врача и коммунальные расходы будет оплачивать Агентство.
"Кроме того, проводится работа и по привлечению к системе профессиональных врачей, получивших образование за рубежом. Новые правила на стадии утверждения. Более 10 специалистов, которые обучались в Турции, начали работать в государственных медучреждениях", - добавил Араз Насиров.
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