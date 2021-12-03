Заслуженный журналист Лейла Таривердиева награждена дипломом имени Зардаби и Наджафа Наджафова

Партия демократических реформ вручила награды "За продолжение и развитие традиций Гасан бека Зардаби и Наджафа Наджафова", присужденные журналистам ряда азербайджанских СМИ в 2020-2021 годах.

Как передает Day.Az, награды и соответствующие дипломы были вручены: Лейле Таривердиевой (Day.Az) - за объективное освещение армяно-азербайджанского конфликта и политической жизни страны; Эмилю Саламоглу ("Ени Мусават") - за объективные материалы об общественно-политической жизни страны; Эльмире Мусазаде (CBC) - за оперативные и объективные репортажи из зоны боевых действий во время Отечественной войны, а также за популярный телепроект "Служу Отчизне"; Ибрагиму Хашимову (Камильоглу) (ТВ Хазар) - за оперативные и объективные репортажи из горячих точек фронта во время 44-дневной Отечественной войны.

Председатель ПДР, депутат Милли меджлиса Асим Моллазаде на встрече с журналистами отметил, что с гордостью вручает эту награду, носящую имена Гасан бека Зардаби и Наджафа Наджафова, и пожелал сотрудникам СМИ успехов.

По словам Асима Моллазаде, боевые действия завершились, однако война еще не закончилась, она перешла в следующий этап. Этот этап заключается в том, чтобы правильно донести правое дело Азербайджана до всего мира, грамотно вести развязанную противником информационную войну. Сегодня, считает председатель партии, есть большая потребность в грамотной работе и самоотверженности журналистов. Он надеется, что эта награда станет моральной поддержкой журналистам для того, чтобы еще более ответственно выполнять свои обязанности.

Отметим, что премия имени Гасан бека Зардаби и Наджафа Наджафова учреждена Партией демократических реформ в 2008 году с целью поощрения продолжения просветительских традиций азербайджанской прессы.