В каком случае раненые участники Отечественной войны отправляются на лечение за рубеж?
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Получившие во время Отечественной войны ранения азербайджанские военнослужащие отправляются на лечение за рубеж за счет Фонда YAŞAT в случае получения подтверждения того, что их лечение невозможно в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью Real TV сказал руководитель Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов.

По его словам, для этого необходимо наличие соответствующих документов, выданных медицинскими учреждениями Азербайджана.

"После поступления этих документов в фонд мы начинаем переговоры с Турцией. До сегодняшнего дня при поддержке фонда в Турцию на лечение отправлены 150 раненых участников Отечественной войны. 117 из них уже вернулись на родину. Сейчас в различных клиниках Турции лечение проходят 33 тяжелораненых азербайджанских военнослужащих", - сказал Гусейнов.

Он также рассказал о том, почему раненые во время Отечественной войны азербайджанские военнослужащие отправляются на лечение именно в Турцию.

"Во-первых, в этой стране не возникает никаких проблем при общении. Более того, Турция - братская для нас страна. Мы должны быть уверены в том, что наши раненые военнослужащие находятся в надежных руках. Турецкие врачи относятся к ним как к своим военнослужащим, это действительно так", - сказал Гусейнов.