Вакцинированные граждане смогут легче перенести штамм "омикрон"

Безусловно, новый омикрон-штамм коронавируса отличается от других штаммов. Прежде всего, количеством мутаций в основном геноме штамма.

Об этом Day.Az сказала врач-инфекционист, заведующая отделением пандемического госпиталя Полина Алиева.

По ее словам, данный штамм более заразен.

"Коварность его заключается в том, что люди, перенесшие уханский, британский вид штамма или дельта-штамм, могут быть подвержены повторному заражению штаммом "омикрон". За счет большого количества мутаций в самом штамме прогнозируется, что течение болезни будет более тяжелым. Но это лишь прогнозы. Также буквально вчера подтвердилось, что штамм может быть устойчив к существующим вакцинам. К сожалению, пока не известно, в каком процентном соотношении будет проявляться эта устойчивость, для этого нужны дополнительные клинические исследования. Так как указанный штамм широко распространен на данный момент только в некоторых странах Африки, данные клинические исследования проводятся там. Но на результаты уже проведенных исследований можно положиться, так как они проводятся достаточно серьезной Южноафриканской медицинской организацией", - сказала врач.

Наша собеседница добавила, что Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время проинструктирует все лаборатории, сотрудничающие с ВОЗ, об алгоритме выявления нового штамма.

"Пока рано говорить о том, эффективны ли против него существующие вакцины. Но есть не очень утешительные данные о том, что штамм "омикрон" может быть устойчив к существующим вакцинам", - отметила она.

Отвечая на вопрос о том, какие меры профилактики помогут избежать заражения новым штаммом, Полина Алиева сказала, что нет определенных специфических мер профилактики и мероприятий, которые могут помочь избежать заражения новым штаммом.

"Они не отличаются от всех существующих санитарно-эпидемиологических правил. Все также основным пунктом является вакцинация. Несмотря на то, что новый штамм может оказаться устойчивым к вакцине, люди, имеющие достаточное количество антител, в случае заражения штаммом "омикрон" все равно будут переносить его в легкой или средне-тяжелой форме, и шанс на выздоровление у вакцинированных вырастает на 90-95 процентов при определенной адекватной терапии в условиях стационара", - сказала Полина Алиева.

Наша собеседница добавила, что в настоящее время каких-либо данных по выявлению штамма в Азербайджане нет, на данный момент не наблюдается атипичных течений коронавирусных инфекций.

"В свое время первые пациенты с дельта-штаммом наблюдались в нашем стационаре, и мы тогда зметили атипичность, а также собрали эпидемиологический анамнез. Эти пациенты недавно прибыли из Москвы, где наблюдалась активная стадия обострения эпидемиологической ситуации именно по дельта-штамму. По эпидемиологическому анамнезу, а также течению заболевания мы предположили, что у этих пациентов дельта-штамм, и у многих из них, действительно, подтвердилось наличие этого вируса. На данный момент, к счастью, среди тех пациентов, которые наблюдаются в нашем госпитале, сильно отличающихся по клинике и лабораторным данным течения заболевания не наблюдается. При подозрении, безусловно, ПЦР-тесты этих пациентов будут переданы в Центральную лабораторию для более подробного геномного исследования вируса", - заключила она.