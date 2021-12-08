Умер известный азербайджанский профессор

Умер известный историк, этнолог, профессор Айдын Балаев.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АПА.

А.Балаев родился 19 ноября 1956 года в Баку. В 1980 году окончил исторический факультет Бакинского государственного университета. Он также учился в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

Профессор является автором ряда исторических трудов и исследований.