https://news.day.az/society/1412940.html Умер известный азербайджанский профессор - ФОТО
Умер известный азербайджанский профессор - ФОТО
Умер известный историк, этнолог, профессор Айдын Балаев.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АПА.
А.Балаев родился 19 ноября 1956 года в Баку. В 1980 году окончил исторический факультет Бакинского государственного университета. Он также учился в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Профессор является автором ряда исторических трудов и исследований.
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