МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в обращении говорится:

"Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с утра 8 января и до утра 9 января, в некоторых районах страны, в частности в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться нестабильная погода, сильный ветер. Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности. Рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электрическими столбами и проводами, соблюдая осторожность.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров при сильном ветре осложняется.

Помните: игнорирование правил - угроза для нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру "112"!".