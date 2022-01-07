В Минздраве сообщили о количестве доз вакцин, применяемых в Азербайджане

В Министерстве здравоохранения сообщили о количестве доз вакцин против коронавируса, применяемых в Азербайджане.

Как сообщили в Минздраве в ответ на запрос АПА, все 4 используемые в Азербайджане вакцины - "Coronavac", "Pfizer/Biontech", "Спутник V", "Vaxzevriya" (Astrazeneca) применяются в 2 дозах, передает Day.Az.

"Среди используемых вакцин нет таких, которые не применяются в 2 дозах. Все используемые вакцины двухдозовые", - говорится в сообщении.