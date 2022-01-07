https://news.day.az/society/1424353.html В Минздраве сообщили о количестве доз вакцин, применяемых в Азербайджане
В Минздраве сообщили о количестве доз вакцин, применяемых в Азербайджане
В Министерстве здравоохранения сообщили о количестве доз вакцин против коронавируса, применяемых в Азербайджане.
Как сообщили в Минздраве в ответ на запрос АПА, все 4 используемые в Азербайджане вакцины - "Coronavac", "Pfizer/Biontech", "Спутник V", "Vaxzevriya" (Astrazeneca) применяются в 2 дозах, передает Day.Az.
"Среди используемых вакцин нет таких, которые не применяются в 2 дозах. Все используемые вакцины двухдозовые", - говорится в сообщении.
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