15 человек отравились дымом в результате пожара в больнице в Сумгайыте

В четырехэтажном здании больницы мансардного типа общей площадью 4280 кв.м. в Сумгайыте произошел пожар. Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно информации, в результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на первом этаже здания на площади 134 кв.м.

Во время пожара было спасено 32 человека (пациенты), 49 человек (пациенты и персонал) эвакуированы в безопасную зону. 15 человек, спасенных из пожара, отравились дымом и были доставлены в другую больницу.

Благодаря своевременной и правильной оценке оперативной обстановки, оперативному вмешательству в тушение пожара, слаженному и эффективному управлению привлеченными силами удалось предотвратить распространение пожара на большую площадь, пожар был потушен в короткие сроки. Остальная часть здания защищена от огня.