Авария оставила 1300 людей без света в Лянкяране

В результате автомобильной аварии прервано электроснабжение села в Лянкяранском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла около часа ночи на участке дороги Лянкяран-Борадигях, у села Вилван Лянкяранского района.

Легковой автомобиль марки "КИА", управляемый Этибаром Исмаил оглу Мамедовым 1989 года рождения в дождливую погоду не справился с управлением и врезался в бетонную опору ЛЭП на обочине дороги. От сильного удара столб упал, оборвав линии электропередачи, отчего 1300 абонентов села Вилва остались без света. При ДТП пассажир автомобиля, житель поселка Борадигях Нурлан Рахман оглу Агавердиев 1982 года рождения госпитализирован с различными травмами в Лянкяранскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту проводится расследование.