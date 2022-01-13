В Азербайджане откроется новый радиоканал

В Азербайджане объявлен конкурс на открытие нового радиоканала.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Национальный совет по телевидению и радио.

Конкурс объявлен на открытие радиоканала на частоте 107,0 МГц на территории города Баку и Абшеронского полуострова и продлится с 17 января по 17 февраля.