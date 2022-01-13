https://news.day.az/society/1426292.html В Азербайджане откроется новый радиоканал
В Азербайджане откроется новый радиоканал
В Азербайджане объявлен конкурс на открытие нового радиоканала.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Национальный совет по телевидению и радио.
Конкурс объявлен на открытие радиоканала на частоте 107,0 МГц на территории города Баку и Абшеронского полуострова и продлится с 17 января по 17 февраля.
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