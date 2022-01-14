https://news.day.az/society/1426964.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Нефтчалинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в пятницу в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение было зафиксировано в 17:45 по местному времени в Нефтчалинском районе, в 50 км к юго-востоку от Ширванской станции.
Подземные толчки не ощущались.
Магнитуда подземных толчков составила 3. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.
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