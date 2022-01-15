В Баку горит склад

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в нежилом здании в поселке Бина Хазарского района города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС привлечены к тушению пожара.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

По предварительным данным, пожар на складе охватил около 70 кв.

м площади.