https://news.day.az/society/1427101.html В Баку горит склад
В Баку горит склад
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в нежилом здании в поселке Бина Хазарского района города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС привлечены к тушению пожара.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
По предварительным данным, пожар на складе охватил около 70 кв.
м площади.
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