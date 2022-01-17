https://news.day.az/society/1427477.html У ряда работников в Азербайджане выросла зарплата
У ряда работников в Азербайджане выросла зарплата
В решение Кабинета министров Азербайджана "Об определении ежемесячных должностных окладов старших специалистов в области спортивного отбора" внесены изменения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, ежемесячная заработная плата главных специалистов по отбору в спортивной сфере увеличена с 890 до 1 070 манатов.
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