У ряда работников в Азербайджане выросла зарплата

В решение Кабинета министров Азербайджана "Об определении ежемесячных должностных окладов старших специалистов в области спортивного отбора" внесены изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, ежемесячная заработная плата главных специалистов по отбору в спортивной сфере увеличена с 890 до 1 070 манатов.