В Азербайджане изменились зарплаты у этих сотрудников госорганов

В решение Кабинета министров Азербайджана "О регулировании некоторых вопросов государственной службы" внесены изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, с 1 января 2022 года ежемесячная заработная плата негосударственных служащих, работающих в государственных органах (дворники, садовники, охранники, пекари, неквалифицированные рабочие и др), определена в следующих размерах:

- в государственных органах высшей категории - 370 манатов;

- в государственных органах I категории - 355 манатов;

- в государственных органах II и III категорий - 335 манатов;

- в государственных органах IV и V категорий - 315 манатов.