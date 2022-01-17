Что влияет на распространение коронавируса в зимние месяцы? - отвечает минздрав
Скорость распространения коронавируса связана с температурой и влажностью воздуха. Инфицирование вирусом происходит в основном в закрытых помещениях.
Об этом сообщил Trend специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана Тайар Эйвазов, передает Day.Az.
"В период пандемии мы узнали о широком распространении коронавируса в странах с теплым климатом. В холодное время года распространение вируса усиливают такие факторы, как массовое скопление людей в закрытых помещениях, слабый контроль за использованием индивидуальных средств защиты, неудовлетворительная проветриваемость помещений, снижение иммунитета, отсутствие витаминов в рационе.
Все это увеличивает скорость распространения инфекции в зимние месяцы. Появление новых штаммов коронавируса также является важным фактором", - сказал Эйвазов.
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