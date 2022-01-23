В Загатале оштрафовали жителей из-за мусора

Сотрудники Загатальского РОП провели рейд на территории города Загатала в целях предотвращения выбрасывания мусора мимо соответствующих урн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что во время мероприятия было установлено, что ряд лиц загрязняют окружающую среду.

С ними были проведены разъяснительные работы и составлены протоколы по статье 266.3 Кодекса административных проступков, предусматривающей штраф в размере 50 манатов.