Михаил Гусман отмечает день рождения

Сегодня 23 января 2022 года день рождения отмечает один из самых известных журналистов мира Михаил Гусман. Первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС исполняется 72 года.

Михаил Соломонович обладает большим опытом работы на международной арене и бесспорно смог оставить значительный след в российской и мировой журналистике.

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в городе Баку в семье подполковника медицинской службы, главного терапевта Каспийской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны, Соломона Моисеевича Гусмана.

1970 год - окончил Азербайджанский педагогический институт иностранных языков.

1973 год - окончил Бакинскую высшую партийную школу.

С 1973 года по 1986 год - заместитель председателя Комитета молодёжных организаций Азербайджанской ССР (Баку).

С 1986 года по 1991 год - заведующий отделом информации - руководитель пресс-центра Комитета молодёжных организаций СССР.

С 1991 года по 1995 год - директор Генеральной дирекции по информационному сотрудничеству "Инфомол".

С 1995 года по 1998 год - вице-президент международного аналитического агентства "АНКОМ-ТАСС".

С 1998 года по 1999 год - начальник Главного управления международного сотрудничества, общественных связей и специальных проектов ИТАР-ТАСС.

С января по ноябрь 1999 года - заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.

С ноября 1999 года - первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС (до 1 октября 2014 года - ИТАР-ТАСС.

Находясь в этой должности, с 16 ноября 2000 года является ведущим программы-интервью с мировыми государственными правителями "Формула власти", которая выходила последовательно на трёх телеканалах - ОРТ/"Первый канал" (2000-2005) "Россия"/"Россия-1" (2005-2010) и "Россия-24" (с 2010 года).

Коллектив редакции Day.Az от всей души поздравляет Михаила Гусмана с днем рождения. Желаем Михаилу Соломоновичу успехов в дальнейшей деятельности, осуществлении всех проектов, крепкого здоровья и счастья!