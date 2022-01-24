В Сумгайыте в сгоревшем доме обнаружен труп
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В Сумгайыте на площади 80 кв.м сгорели конструкции и кровля второго этажа двухэтажного дома общей площадью 200 кв.м (по 100 кв.м на этаж).

Как сообщили Day.Az в МЧС, в ходе осмотра места пожара пожарные обнаружили обгоревшее тело одного человека (личность уточняется).

Остальная часть дома защищена от огня.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.