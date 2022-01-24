Ужесточаются штрафы за незаконную парковку

Совершенствуется регулирование остановки, стоянки, парковки транспортных средств, в том числе платных, ужесточаются штрафы в этой сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, внесенном в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству 25 января.

Согласно проекту, совершенствуются пункты, которые касаются нарушений правил организации и использования парковочных мест.

Так, за парковку автомобиля без внесения установленной платы за парковку транспортного средства на платных парковочных местах или без внесения дополнительной платы за пользование парковочным местом сверх оплаченного срока будет предъявляться штраф в размере 10 манатов.

Согласно действующему Кодексу, этот штраф предъявлялся за нарушение правил парковки.