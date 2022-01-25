В Сумгайыте ограничат подачу питьевой воды

В Сумгайыте будет ограничена подача питьевой воды.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, на участке водопровода диаметром 450 мл, проходящем по территории 9-го микрорайона из поселка Сарай, который обеспечивает питьевой водой часть населения города Сумгайыта произошла авария.

В целях ее ликвидации 25 января с 23:00 до 18:00 26 января будет частично ограничена подача воды 1-ый, 4-ый и 5-ый микрорайоны, полностью приостановлена во 2-м микрорайоне, в 9-этажные дома 6-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 17-го микрорайонов, 34-й, 45-й и 47-й кварталы, от водоснабжения отключат часть поселка Джорат, а также в жилой массив Яшилдере.