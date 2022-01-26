Сделан выговор педагогу, на уроке которого учащиеся вели себя неэтично

"Руководство школы провело расследование в связи с видеозаписью, на которой видны не соответствующие учебному процессу действия учащихся в классной комнате, учителю-предметнику вынесен выговор за недочеты в организации урока".

Об этом Day.Az сообщили в полной средней школе №165.

Подготовлено представление для принятия дисциплинарных мер в отношении заместителей директора школы.

Также сотрудниками правоохранительных органов были получены объяснения от родителей и учеников. Ученики принесли извинения и сказали, что больше не совершат подобных действий. Учащиеся взяты на учет для проведения профилактических мероприятий.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования г.Баку, в общеобразовательных учреждениях проводятся соответствующие мероприятия с целью регулирования отношений между учителями и учащимися и повышения психологической устойчивости детей.

"Принятие соответствующих мер в рамках требований законодательства в случаях, несовместимых с учебным процессом, всегда находится в центре внимания", - добавили в структуре.