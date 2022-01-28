Уголовное дело Видади Мурадова прекращено

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадова, который вскоре после ареста скончался, находясь под домашним арестом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил адвокат покойного Видади Мурадова Вугар Бабаев.

Адвокат попросил о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, снятии ареста с имущества обвиняемого. Адвокат отметил, что из арестованного имущества обвиняемому принадлежат только "Azərİlmə" и прилегающая к нему нежилая территория и дом на улице Гасана Алиева. Часть другого имущества принадлежала обвиняемому еще до исполнения обязанностей председателя ОАО, часть принадлежала его сыну Айдыну Мурадову.

На процессе был зачитан приговор.

Согласно приговору, Видади Мурадов был признан виновным по предъявленным статьям. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям без назначения наказания.

Отмечено, что гражданский иск, поданный Государственной налоговой службой Министерства экономики, признанной потерпевшей стороной по уголовному делу, на сумму 640 922 маната должен быть удовлетворен, и эта сумма должна быть перечислена в государственный бюджет.

Напомним, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было проведено расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадова.

В ходе расследования были выявлены основательные подозрения в том, что В.Мурадов сдавал в аренду ОАО "Азерхалча" административное здание, расположенное на территории ООО "Azər-İlmə", по цене, превышающей существующие рыночные цены, перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные "Азерхалча" на приобретение пряжи, предназначенной для производства ковров, необоснованно завышал объемы работ и цены в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству, злоупотреблял служебными полномочиями.