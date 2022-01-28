Какой будет погода завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 января прогнозируется переменная облачность, погода без осадков, умеренный юго-западный ветер.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 0-3, днем - 6-9, в столице ночью - 1-3, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана завтра ожидается погода без осадков, ночью местами дожди, снег и туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, высокогорьях - до 18 градусов ниже нуля, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.