В Физули трактор подорвался на мине

В Физулинском районе трактор подорвался на мине.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Day.Az сообщили, что в районную прокуратуру поступила информация о подрыве на мине трактора во время ведения посевных работ в освобожденном от оккупации селе Учбулаг Физулинского района.

В результате происшествия трактору был причинен ущерб, никто не пострадал.

По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.