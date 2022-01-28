https://news.day.az/society/1430806.html В Физули трактор подорвался на мине
В Физули трактор подорвался на мине
В Физулинском районе трактор подорвался на мине.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры Day.Az сообщили, что в районную прокуратуру поступила информация о подрыве на мине трактора во время ведения посевных работ в освобожденном от оккупации селе Учбулаг Физулинского района.
В результате происшествия трактору был причинен ущерб, никто не пострадал.
По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.
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