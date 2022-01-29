В Гяндже девушка выпала с 5-го этажа

В Гяндже произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в 5-этажном здании, расположенном в жилом массиве Ени Гянджа.

Э. Рафиева 2006 года рождения, развешивая постиранную одежду, по неосторожности выпала с балкона. Девушка-подросток госпитализирована, состояние ее оценивается как тяжелое.