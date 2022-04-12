https://news.day.az/society/1452467.html В Азербайджане отменен куррикулум для детей 3-6 лет
В Азербайджане отменен куррикулум для детей 3-6 лет
Министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении "Программы дошкольного образования (куррикулум)".
Как сообщили Day.Az в министерстве, согласно приказу, отменены "Программа воспитания и обучения в дошкольных учреждениях", утвержденная Министерством образования в 1998 году, и "Программа дошкольного образования в Азербайджанской Республике (3-6 лет)", утвержденная приказом Министерства образования от 10 июля 2012 года № 1329.
Институту образования поручено разработать методические рекомендации на основе "Программы дошкольного образования".
Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова.
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