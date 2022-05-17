Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 530 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 367, вторую дозу получили 487, бустерную дозу - 2 412 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 264 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 691 178, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 344 206, вторую дозу получили 4 844 534, бустерную дозу - 3 259 032 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 243 406 человек.