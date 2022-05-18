https://news.day.az/society/1462771.html На этой дороге будет ограничено движение
На этой дороге будет ограничено движение
В связи с ремонтными работами на автомобильном мосту, расположенном на 90-м км автотрассы Баку - Алят - Газах - госграница с Грузией на территории Гаджигабульского района, в ночь с 18 на 19 мая движение будет частично ограничено.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Это ограничение затронет часть дороги в направлении Кюрдамирского района. В период проведения ремонтных работ будет обеспечено двустороннее движение транспорта по встречной полосе.
Водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и ПДД.
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