На этой дороге будет ограничено движение

В связи с ремонтными работами на автомобильном мосту, расположенном на 90-м км автотрассы Баку - Алят - Газах - госграница с Грузией на территории Гаджигабульского района, в ночь с 18 на 19 мая движение будет частично ограничено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Это ограничение затронет часть дороги в направлении Кюрдамирского района. В период проведения ремонтных работ будет обеспечено двустороннее движение транспорта по встречной полосе.

Водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и ПДД.