В ряде районов Азербайджана не будет газа

Сегодня газоснабжение 17 сел Билясуварского района, 55 - Балакенского, а также двух поселков и 12 сел - Шамкирского района, включая их административные центры, временно будет осуществляться с перебоями.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

В связи с проведением плановых ремонтных работ 19 мая в системе транспортировки газа, принадлежащей Управлению экспорта газа, с 08:30 приостановлена подача "голубого топлива" из газораспределительной станции (ГРС) "Билясувар", с 10:00 - с ГРС "Чинарлы", "Шамкир", "Балакен" и газового регулятора "Алиягублу".

Газоснабжение возобновится сразу после завершения всех работ.