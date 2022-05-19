Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3197 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 348, вторую дозу получил 451 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2170, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 228 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 698 183, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 344 904, вторую дозу получили 4 845 785 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 263 579, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 243 915 человек.